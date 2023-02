Benachteiligung von 2 Millionen Rentnerinnen und Rentnern

Zwei neue Erdbeben ereigneten sich gestern in der türkisch-syrischen Grenzregion. Mit einer Stärke von 6,4 und 5,8 erschütterten sie die türkische Provinz Hatay und Teile Syriens. Die dpa meldet mindestens fünf Todesopfer. 294 Menschen seien verletzt worden, davon 18 schwer. Örtliche Medien berichten sowohl in der Provinz als auch in Nordsyrien von weiteren eingestürzten Gebäuden. Der Bürgermeister von Hatay ruft dazu auf, sich von einsturzgefährdeten Gebäuden fernzuhalten.