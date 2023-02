"Demokratie-TÜV" für politische Stiftungen?

Für den Dienstag hatten in Nordirland vier Lehrergewerkschaften zum Streik aufgerufen, sie fordern eine Lohnerhöhung von 12 Prozent. Es war der erste Streik seit sechs Jahren. Die meisten Schulen in der Provinz blieben wegen des Streiks am Vormittag geschlossen und öffneten dann für das kostenlose Mittagessen für die Schüler. Auch Beschäftigte im staatlichen Gesundheitswesen streikten am Dienstag und gingen zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern auf die Straße. Auch die Beschäftigten im Gesundheitswesen protestieren gegen die massiven Reallohnsenkungen.