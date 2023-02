Demonstrationsaufruf: „Frieden den Hütten, Krieg den Palästen“

Es ist eine Initiative für einen Protest bzw. eine Demo am 25. Februar in Rom und in vielen weiteren Städten Italiens. Organisiert wird das von verschiedenen Organisationen, unter anderem von zwei kommunistischen Organisationen, der Basisgewerkschaft Si Cobas und anderen.

Auf dem Plakat steht:

„Frieden den Hütten, Krieg den Palästen

Demos gegen die Abwälzung der Kriegskostenregierung durch die Regierung!

Der Hauptfeind steht im eigenen Land!

Nein zu Kriegen

Schluss mit Waffenlieferungen und Militärhilfen!

Nein zur Unterdrückung gewerkschaftlicher und sozialer Kämpfe!

Nein zur rassistischen Politik der Regierung!

Nein zu geschlossenen Abschiebezentren!

Für kräftige Lohnerhöhungen und Sozialausgaben!

Für ein garantiertes Einkommen!“