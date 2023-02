„Die Arbeiter dürfen nicht für die Interessen der Imperialisten sterben!“

Es ist ein Jahr her, dass der russische Imperialismus in die Ukraine einmarschiert ist. Vom ersten Tag an wurden Zivilisten getötet, und die Zahl der Flüchtlinge hat 12 Millionen erreicht. Davon befinden sich etwa 8 Millionen Menschen im Ausland, die anderen sind Binnenflüchtlinge. Große Städte wie Mariupol, Awdejewka, Sewerodonezk, Bachmut und Isjum sind schwer zerstört. Jeden Tag werden Cherson, Saporoshje, Dnjepr, Charkow und viele kleinere Siedlungen in den Frontregionen von den Eindringlingen bombardiert. Jeden Tag töten und verstümmeln Putins Imperialisten einfache Arbeiter, und sie werden nicht aufhören.

Dies weckt die berechtigte Wut und den Hass des Volkes auf die Aggressoren, die sich hinter dem falschen Deckmantel der „Befreier“ und „Antifaschisten“ verstecken. Gleichzeitig haben die breiten Massen Angst vor dem Krieg und dem Elend, das er gebracht hat und noch bringt. Und es ist nicht klar, wann der Krieg zu Ende sein wird: Der Kreml schickt Zehntausende von Soldaten in die Ukraine (darunter auch Kriminelle aus den Gefängnissen), während der Westen immer stärkere Waffen liefert. Zum Beispiel ist die Lieferung von Kampfflugzeugen aus westlicher Produktion wahrscheinlich für das Jahr 2023 vorgesehen. Putin hat in seinem jüngsten öffentlichen Auftritt bereits von der Wiederaufnahme von Atomtests gesprochen.

Das ukrainische Volk will nicht unter dem Joch von Putins Verbrechern leben. Aber es ist wichtig, dass die Massen verstehen, dass jeder Imperialismus Leid und Tod bringt. Nur eine echte soziale Befreiung kann Freiheit von imperialistischen Kriegen und Ausbeutung bringen - für die Arbeiter aller Nationen. In der gegenwärtigen schwierigen Situation steht unsere Organisation weiterhin auf dem Klassenstandpunkt und erliegt weder den niederträchtigen Lügen des russischen Imperialismus, noch der trügerischen Rhetorik pro-westlicher Chauvinisten. Es ist immer wichtig, eine objektive Analyse vorzunehmen, frei von Emotionen.

Am „Jahrestag“ des Krieges könnten Putins Mörder massenhaft Raketenangriffe und Luftbombardements starten, und wieder werden Dutzende von Menschen sterben. Wieder einmal verlassen ganze Familien die Städte und ziehen vorsichtshalber in die Vororte oder Dörfer, um nicht getroffen zu werden. Viele Menschen haben sich auf ihre Weise an die tägliche Gefahr gewöhnt, sie sind es gewohnt, unter solchen Bedingungen zu leben, Kinder großzuziehen, zum Einkaufen und zur Arbeit zu gehen. Aber jeden Moment kann eine Rakete oder eine Granate kommen, und alles kann zu Ende sein, all die Jahre der menschlichen Existenz, all das, was sie in dieser Zeit gelernt und erreicht haben. Vor kurzem gab es wieder einen barbarischen Beschuss von Cherson, russische „antifaschistische“ Raketen schlugen in Wohnhäuser und eine Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs ein und töteten einfache Bürger. Im Rest des Landes wird das Licht abgeschaltet, und die Menschen sind gezwungen, im Dunkeln und in der Kälte zu sitzen: Die „Befreier“ zerstören vorsätzlich die zivile Infrastruktur.

Nastja (21), ein Mädchen, das im Norden von Kiew lebt, sagte uns: „Ich habe mich fast an den Krieg gewöhnt. Wenn es einen Luftangriff gibt, gehen wir nicht mehr so schnell in Deckung. Aber ich verstehe, dass das eine Lotterie ist: An dem einen Tag fällt eine Rakete ins Nachbarviertel, und morgen kommt sie zu uns. Ich studiere, ich gehe mit meinem Freund aus, aber morgen bin ich vielleicht nicht mehr da. Und warum? Weil irgendjemand in einem weit entfernten, reich ausgestatteten Kabinettszimmer beschlossen hat, das Recht zu haben, über das Schicksal von Millionen zu entscheiden? In den ersten Tagen der Aggression gab es ganz in der Nähe ständig Kämpfe, und manchmal fielen Granaten. Wir sind nicht weggegangen, denn meine Eltern sind schon alt, wir haben keine Bleibe und kein Geld für ein Leben im Exil. Aber was wird morgen passieren? Werden wir morgens noch aufwachen?“

Wir wiederholen: Die Arbeiter dürfen nicht als Geiseln der Imperialisten gehalten werden, sie dürfen nicht für deren Interessen sterben. Nieder mit den Kriegen der Bourgeoisie!