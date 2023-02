Dresden

Ein Jahr imperialistischer Krieg in Europa – Aktiver Widerstand gegen akute Weltkriegsgefahr

In Dresden hatten das Internationalistische Bündnis, die Dresdner demokratische Montagsaktion, die MLPD und andere dazu aufgerufen, am 24. Februar um 16 Uhr in der Prager Straße eine Kundgebung gegen eine zunehmende Weltkriegsgefahr durchzuführen und aktiven Widertstand zu entwickeln.

Korrespondenz