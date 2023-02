Also ich war einfach beeindruckt davon, wie die große Zahl von konzentrierten Zuhörern allmählich gespürt hat, dass wir mit diesem Buch wirklich ein neues Niveau an Überzeugungstiefe anstreben können. Es geht nicht nur darum, dass wir politisch korrekt kritisieren, sondern es geht darum, auf den weltanschaulichen Grund zu kommen, und das wurde sehr gut klar und deutlich.

Also ich selbst habe lange mit mir zu ringen gehabt, zu akzeptieren, dass die Medizin kein in sich geschlossenes logisches System als Grundlage hat, und dass das eine berechtigte Kritik und gleichzeitig auch ein Maßstab ist; also eine dialektisch-materialistisch betriebene Wissenschaft heute unverzichtbar ist und man sich nicht mit einem niedrigeren Niveau von Wissenschaftsanspruch zufriedengeben kann. Da habe ich über ein Jahr damit zu tun gehabt, über die Einwände und Hinweise nachgedacht. Inzwischen glaube ich, es einigermaßen zu begreifen. Aber das muss sich natürlich auch tagtäglich beweisen. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung finde auch wichtig, gerade die Einflüsse, die man selbst als Akademiker ein halbes Leben hatte, weiter zu verarbeiten. Obwohl ich von Anfang an einen ziemlichen Hass gegen den Positivismus hatte, aber das ist ja damit nicht alles fertig.

Was mich weiterhin beschäftigt, ist der Streit, der auch von zwei Ärzten am Mikrofon aufgenommen wurde: Ist jetzt die Depression in der Hauptsache als Stoffwechselkrankheit zu verstehen und zu sehen oder nicht? Auch weil meine Frau in dem Fach tätig ist, werde ich da sicher die Diskussion noch intensiv weiter führen.