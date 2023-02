Faschistisches Regime nimmt Kommunisten fest, anstatt zu helfen

Vor kurzem informierten mich Freunde der griechischen KKE und baten mich darum, diese Ungeheuerlichkeit des faschistischen Erdoğan-Regimes bekannt zu machen, die auch in griechischen Zeitungen zu lesen ist.

Die türkische Polizei hat letzte Woche nach einem Einsatz im Solidaritätszentrum der TKP in der erdbebengeschädigten Stadt Osmaniyeh zehn Mitglieder der Partei festgenommen und bis zum Mittag des 16. Februar festgehalten. Ein starkes Polizeiaufgebot von etwa 70 Mann stürmte das zum Solidaritätszentrum umfunktionierte Haus und nahm die Telefone der TKP-Genossen gewaltsam an sich. Die Polizisten legten den Genossen Handschellen an und brachten sie auf die Polizeiwache.

Das Erscheinen der Polizeibeamten und der Razzia lösten bei den Erdbebenopfern Empörung aus. „So viele Polizisten sind nicht gekommen, um uns aus den Trümmern zu holen“, „Schande“, riefen die Bewohner von Osmaniyeh, die sagten, es sei das erste Mal seit dem Erdbeben gewesen, dass sie so viele Polizisten gesehen hätten. Die Mitglieder der Kommunistischen Partei der Türkei unternehmen seit Tagen große Anstrengungen in Osmaniyeh und anderen vom Erdbeben betroffenen Gebieten, um Medikamente, Kleidung, Lebensmittel usw., die durch die Solidarität des türkischen Volks im ganzen Land gesammelt wurden, an die Menschen in diesem Gebiet zu verteilen.