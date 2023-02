Genossinnen und Genossen von Partizan, der YDG und Yeni Kadin helfen

Am 6. Februar 2023 kamen bei einem Erdbeben in der Türkei, in Türkisch-Kurdistan und in Syrien zehntausende von Menschen ums Leben. Die offizielle Zahl der Todesopfer in der Türkei beträgt 50.000. Tatsache ist, dass diese Zahl noch höher liegt.

Der türkische Staat gibt die tatsächliche Zahl der Todesopfer nicht bekannt. Unsere Genossinnen und Genossen haben vom ersten Tag des Erdbebens an mobilisiert. Sie arbeiten aktiv daran, den Menschen in den Erdbebengebieten Hilfe zukommen zu lassen. In diesem Video wird die Arbeit unserer Genossinnen und Genossen aus unserer Frauen- und Jugendorganisation (YDG, Yeni Kadin) gezeigt. In revolutionärer Solidarität.

Hier geht es zum Video