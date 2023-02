Habecks Wasserstoff-Projekt in Namibia

Robert Habecks Vorzeigeprojekt für Wasserstofftechnologie entsteht gerade in Namibia, wo ein Solar- und Windpark grünen Wasserstoff in gigantischer Menge erzeugen soll. Doch ebenso gigantisch sind die Haken an der Sache: Erstens wird die alte Kolonie Namibia – bis 1915 Deutsch-Südwestafrika - damit neokolonial ausgebeutet und abhängig gemacht, nachdem Namibia nicht mal angemessen für den Völkermord an den Herero entschädigt worden ist.

Warum stellt Deutschland sein Know-how nicht bedingungslos zur Verfügung, sondern macht alles unter eigener Regie auf fremdem Grund und Boden? Klar: Weil damit Profit gemacht werden soll und weil Deutschland eine Pole-Position im Wasserstoff-Geschäft erobern will. Namibia ist dafür nur der Austragungsort.