Pressemitteilung der Neuen Friedensbewegung

Aktiver Widerstand gegen die Weltkriegsgefahr mit klarem Trennungsstrich zu Faschisten!

Angesichts des Jahrestags des Kriegsbeginns in der Ukraine am 24. Februar werden in mindestens 30 bis 40 Städten Aktionen der Neuen Friedensbewegung gegen Faschismus und Krieg stattfinden.