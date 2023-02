Den Herrschenden ist es trotz massiver psychologischer Kriegsführung bisher nicht gelungen, die Masse der Bevölkerung für den Krieg zu begeistern. Es überwiegen die berechtigten Sorgen angesichts der gegenseitigen Provokationen, die bis hin zur Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen gehen.

Es gibt aber auch noch viel Klärungsbedarf. „1 Euro Spende gegen die Regierungspolitik! Jeder Cent zählt für den aktiven Widerstand gegen die akute Weltkriegsgefahr“, das ist oft der Einstieg in tiefgreifende Gespräche.

„Ich habe Angst, auch wegen der Kinder, aber was kann man tun?“ Einen Euro zu spenden, ist ein praktischer Schritt, den aktiven Widerstand gegen die Weltkriegsvorbereitung zu unterstützen, den viele gerne tun. Mit einem Eintrag in die Liste für die Unterstützung der neuen Friedensbewegung bleiben wir in Verbindung. Spendenbanderolen kann man bei der Parteigeschäftsführung der MLPD nachbestellen.

