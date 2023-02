Karnevalsumzug mit fröhlicher Fußtruppe von AUF und Freunden / Rotfüchse beim Kinderkarneval

Schon bevor es richtig losgeht mit dem Zug in Erle ist schon super Stimmung bei der bunten Fußtruppe von AUF Gelsenkirchen. Sie tritt an unter dem Motto "AUF zum Zentralbad - Freischwimmen in der Baugrube".

AUF auf dem Rosenmontagsumzug

Dass die fröhliche Truppe des überparteilichen Kommunalwahlbündnisses AUF Gelsenkirchen auch in diesem Jahr wieder beim Karnevalsumzug in Erle mitläuft, ist keine Frage. Nicht umsonst sind die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker seit Jahren dafür bekannt, die Themen in der „Stadt der 1000 Feuer“, die den Menschen auf den Nägeln brennen, mit Humor auf die Schüppe zu nehmen. Mit Spannung wird erwartet, was sie sich diesmal ausgedacht haben. Rote Fahne News wird weiter berichten.

Rotfüchse beim Kinderkarnevalsumzug in Buer

„Herzlich willkommen, die Kinderorganisation Rotfüchse aus Gelsenkirchen-Horst mit Familien und Freunden!“, so wurden die Rotfüchse am 19. Februar beim Kinderkarneval in Gelsenkirchen, der in diesem Jahr zum ersten Mal in Buer stattfand, von der Bühne begrüßt. Die Wartezeit bis zum Start des Zuges hatten sich die Rotfüchse mit einem neuen Lieblingsspiel verkürzt, das sie in der Karnevalsvorbereitung entwickelt haben: Sie machten Polonaise zum Rotfuchs-Lied.

Eine bunte Truppe von 33 Menschen, die rund um den Kamellewagen der Rotfüchse dabei waren, verteilten Kamelle. Für manche unter ihnen war es sicher das erste Mal, denn sie kamen aus Syrien, dem Irak, Bangladesch und aus Indien. Unter den 17 Kindern waren acht Rotfüchse und jetzt gibt es einige mehr, die es werden wollen. Mit den vorher gebastelten Rotfuchs-Kopftüchern mit Fuchsohren und roten Umhängen bildeten wir ein geschlossenes und sehr buntes Bild. Auch von den Erwachsenen und Jugendlichen haben sich einige diese Kostümierung zu eigen gemacht.

Zum Abschluss gab es noch eine kleine Nach-Party im Jugendzentrum Che in Gelsenkirchen-Horst. Dabei wurde kräftig getanzt und alle waren sich einig: Das war toll und das nächste Jahr machen wir das wieder.