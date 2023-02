Klingbeil und das Militär

Am Montag hat der Streik der kommunalen Müllarbeiter Amsterdam erreicht: Eine Woche werden Müllabfuhr, Straßenreinigung und der Ordnungsdienst bestreikt. Bereits nach einem Streiktag stauen sich in den Straßen die Müllberge. Die Gewerkschaft VNG verhandelt über einen neuen Tarifvertrag und fordert 12 Prozent mehr Lohn als Inflationsausgleich. Die Kommunen bieten 5 Prozent mehr Lohn. Aktuell streiken in Amsterdam 500 Beschäftigte. In den vergangenen Wochen wurde bereits in anderen Kommunen mehrere Tage lang gestreikt, darunter Utrecht und Rotterdam. Diese Woche werden auch wieder Teile des Regionalverkehrs in den Niederlande bestreikt. Vor allem Busfahrer streiken für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.