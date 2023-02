Konzert zu seinem 80. Geburtstag hätte Frank Baier viel "Spässken" gemacht

Auf Initiative der Bremer Gruppe “Die Grenzgänger” um den gebürtigen Duisburger Michael Zachcial gab es eine große Feier für Frank Baier, der am nächsten Tag 80 geworden wäre. Mit dabei viele, die ihn begleitet hatten und sein künstlerisches Wirken schätzen. Zusammen boten sie ein umfangreiches, gekonnt vorgetragenes Programm, das für vier Stunden Frank und seine Lieder noch einmal "auferstehen" ließ.

Frank Baier, von vielen liebevoll "Pottpoet" genannt, war seit den 1970er-Jahren politisch aktiv und stand mit seinen Liedern - wie wenige andere - an der Seite der Kämpfe der Bergleute. Baiers fortschrittliche politische Positionen, sein Engagement für die Arbeiterbewegung – auch für die revolutionäre Arbeiterbewegung – trugen dazu bei, dass seine Lieder im WDR aus politischen Gründen bis in die späten 1980er-Jahre nicht gespielt werden durften.

Er sammelte die Lieder der Bergarbeiter, gab sie in mehreren Liederbüchern heraus und rettete sie so vor dem Vergessen. Er sang frühmorgens vor den Toren der Zechen und Stahlwerke zur Unterstützung streikender und ausgesperrter Arbeiter, spielte mit „Ton Steine Scherben“ in besetzten Häusern und half mit, die Rhein-Preußen-Siedlung in Duisburg-Homberg vor dem Abriss zu bewahren.

Auch der MLPD und dem Kultursaal der Horster Mitte war Frank Baier freundschaftlich verbunden. Unvergessen sein Auftritt am 27. März 2015 zusammen mit den "Grenzgängern" und ihrem Programm "1920 - Lieder der Märzrevolution": eine mitreißende musikalische Geschichtsstunde über den heldenhaften Kampf der Arbeiter an der Ruhr gegen eine drohende Militärdiktatur in Deutschland vor 103 Jahren.

Es wäre schön gewesen, wenn Frank Baier diesen Abend und seinen 80. Geburtstag noch erlebt hätte.

Zum Vormerken: Am 16. November gibt es die Möglichkeit, "Die Grenzgänger" live im Kultursaal zu erleben.