Lange Stunksitzung auch kritisch anschauen

Seit meiner Jugend war ich Fan der Stunksitzung - insbesondere wegen den Liedern von Köbes Underground, der Hausband der Stunker. Inzwischen wohne ich sogar in Köln, war auch schon live bei der Stunksitzung dabei und betrachte sie etwas kritischer als Nümmes. So wird dieses Jahr die Schuld für die eingeleitete globale Umweltkatastrophe zum Beispiel vor allem dem Publikum zugeschrieben. Also wer hat ein Amazon-Konto, wer ist mit dem Auto zur Stunksitzung gefahren und so weiter. Auch wird sich nicht wirklich eindeutig zum Ukrainekrieg, zur Lieferung schwerer Waffen oder der ganzen Regierungspolitik positioniert.

Trotz der unbestrittenen kulturellen Qualität der Stunksitzung und auch mit allem rheinischen Frohsinn sollte man nicht nur die Kölner Prominentensitzungen kritisch betrachten … .

Ein herzliches und revolutionäres Allaaf!!!