Machen wir die 7. gesamtindische Konferenz der IFTU zu einem Erfolg

Die 7. gesamtindische Konferenz der Indian Federation of Trade Unions (IFTU) soll am 16., 17. und 18. April 2023 in Tirupati, Andhra Pradesh, stattfinden. Der Prozess der Organisation von Konferenzen auf Gewerkschafts-, Bezirks- und Bundesstaatenebene hat bereits begonnen. Delegierte und brüderliche Delegierte aus verschiedenen Staaten des Landes werden an der gesamtindischen Konferenz teilnehmen. Die 7. Konferenz der Organisation, die 1978 als alternatives Gewerkschaftszentrum mit dem Ziel gegründet wurde, die ausgebeuteten Arbeiter in den verschiedenen Industrie- und Dienstleistungssektoren der Wirtschaft zu organisieren, für die Verwirklichung ihrer legitimen Forderungen zu kämpfen, Solidarität zwischen den verschiedenen Segmenten der Arbeiterklasse aufzubauen und Bündnisse mit anderen ausgebeuteten Gesellschaftsschichten zu schmieden, wird bewerten, wie sie ihre Verpflichtungen erfüllt hat, und die Stärken und Schwächen der Bewegung aufzeigen.

Diese Konferenz findet vor dem Hintergrund einer Situation statt, in der die vielschichtigen Angriffe der Machthaber auf die Arbeiterklasse verschärft werden. Trotz des massiven Widerstands verschiedener Gewerkschaften und Arbeiter gegen die vier Arbeitsgesetze scheint die Zentralregierung wild entschlossen zu sein, diese vier arbeiterfeindlichen Gesetze umzusetzen, weil sie auf die Bedürfnisse der einheimischen und ausländischen Unternehmen zugeschnitten sind. Sie sind arbeiterfeindlich, weil sie Millionen von Arbeitern aus dem Geltungsbereich jeglicher Arbeitsgesetzgebung ausschließen, weil sie es den Unternehmensleitungen erlauben, Arbeiter einzustellen und zu entlassen, und weil sie das Streik- und Vereinigungsrecht effektiv einschränken. Sie sind noch nicht in Kraft getreten, weil einige Bundesstaaten noch Vorschriften erlassen müssen. Das Wahljahr hat ebenfalls dazu beigetragen, dass diese Gesetze vorerst in der Schwebe gehalten werden, aber die Gefahr besteht weiterhin, da das übergreifende Prinzip für die Anpassung der bestehenden Arbeitsgesetze in den Worten der Regierung "Ease of Doing Business" lautet.

Auf der anderen Seite nimmt der Abbau der Stammbelegschaft zu, und die Beschäftigung auf Zeit- oder Vertragsbasis nimmt ebenfalls zu. Dies ist eine Form der Lohndrückerei, die wir sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor beobachten können. Von den rund 44 Millionen Beschäftigten im Land sind etwa 92 Prozent im nichtorganisierten Sektor tätig. Durch die zunehmende Kontraktualisierung der Arbeitskräfte steigt die Zahl der im nichtorganisierten Sektor beschäftigten Arbeiter weiter an. Die überwältigende Mehrheit der Arbeitskräfte im Land hat keinen Arbeitsplatz und keine soziale Absicherung, während nur 10 Prozent in irgendeiner Form sozial abgesichert sind. In dem kürzlich im Parlament vorgelegten Haushaltsplan sind der Rückgang der Rentensysteme und die Schrumpfung der sozialen Sicherheit deutlich zu erkennen. Der KKMU-Sektor (indisches Kleinbürgertum mit kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen, Anm. d. Red.), in dem rund 12 Millionen Menschen beschäftigt sind, wird im Haushalt nicht berücksichtigt. GST (Goods and Services Tax. Das indische Umsatzsteuersystem, Anm. d. Red.), Demonetisierung und die Pandemie haben sich negativ auf diesen Sektor ausgewirkt. Während es in diesem Haushalt kein Element der sozialen Sicherheit gibt, wurden die Ausgaben für MNREGA gekürzt (Das Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 oder MNREGA. Ein indisches Arbeitsgesetz, das das "Recht auf Arbeit" garantieren soll, Anm. d. Red.). Der Haushalt enthält nichts für Hamal (Industriearbeiter, Anm. d. Red.), Vertragsarbeiter, Jutearbeiter, Bauarbeiter, Beedi-Arbeiter (Arbeiter der Tabakindustrie, Anm. d. Red.), Programmarbeiter wie die Anganwadi, Aasha-Arbeiter usw.

Die Modi-Regierung hat eine aggressive Privatisierungspolitik verfolgt, mit offensichtlichen Problemen: Gewinnbringende Staatsbetriebe stehen zum Verkauf, der Banken- und Versicherungssektor wird privaten Akteuren angeboten und für unbegrenzte ausländische Direktinvestitionen geöffnet, Kohleblöcke werden an Unternehmensriesen wie Adanis übergeben. In Atmanirbhar Bharat steht jeder Sektor zum Verkauf. Die Folgen dieser Privatisierungspolitik sind für die Arbeiterklasse und die Angestellten schwerwiegend, da sie die Kontraktualisierung verschärft und die Malaise der Arbeitslosigkeit im Lande noch verschlimmert. Das Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) sagt, dass 60 Prozent der Bevölkerung eine Beschäftigung finden müssen, wenn Indien gedeihen soll, was nicht der Fall ist. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn man sich ansieht, wie sich der Reichtum in den Händen einiger weniger anhäuft und wie die Ungleichheiten in der Gesellschaft zunehmen. Der OXFAM-Bericht besagt, dass die obersten 1 Prozent der Bevölkerung 40 Prozent des Reichtums besitzen, während die unteren 50 Prozent nur 3 Prozent des Reichtums besitzen.

Die 7. gesamtindische Konferenz der IFTU findet in einem Umfeld statt, das von einer Politik des Hasses und der Spaltung geprägt ist. … Jeder, der die Modi-Regierung infrage stellt und gegen sie protestiert, wird in Probleme verwickelt und ins Gefängnis gesteckt. Drakonische Gesetze wie das UAPA (Gesetz gegen unrechtliche Aktivitäten, Anm. d. Red.) werden nach Belieben gegen abweichende Stimmen eingesetzt. Demokratische Räume werden langsam zerstört und eine Art faschistische Mehrheitsherrschaft durchdringt das Land. Vor diesem Hintergrund wird die Konferenz abgehalten, um das weitere Vorgehen festzulegen.