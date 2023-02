Machen wir die 7. gesamtindische Konferenz der IFTU zu einem Erfolg

Die 7. gesamtindische Konferenz der Indian Federation of Trade Unions (IFTU) soll am 16., 17. und 18. April 2023 in Tirupati, Andhra Pradesh, stattfinden. Der Prozess der Organisation von Konferenzen auf Gewerkschafts-, Bezirks- und Bundesstaatenebene hat bereits begonnen. Delegierte und brüderliche Delegierte aus verschiedenen Staaten des Landes werden an der gesamtindischen Konferenz teilnehmen. Die 7. Konferenz der Organisation, die 1978 als alternatives Gewerkschaftszentrum mit dem Ziel gegründet wurde, die ausgebeuteten Arbeiter in den verschiedenen Industrie- und Dienstleistungssektoren der Wirtschaft zu organisieren, für die Verwirklichung ihrer legitimen Forderungen zu kämpfen, Solidarität zwischen den verschiedenen Segmenten der Arbeiterklasse aufzubauen und Bündnisse mit anderen ausgebeuteten Gesellschaftsschichten zu schmieden, wird bewerten, wie sie ihre Verpflichtungen erfüllt hat, und die Stärken und Schwächen der Bewegung aufzeigen.

Diese Konferenz findet vor dem Hintergrund einer Situation statt, in der die vielschichtigen Angriffe der Machthaber auf die Arbeiterklasse verschärft werden. Trotz des massiven Widerstands verschiedener Gewerkschaften und Arbeiter gegen die vier Arbeitsgesetze scheint die Zentralregierung wild entschlossen zu sein, diese vier arbeiterfeindlichen Gesetze umzusetzen, weil sie auf die Bedürfnisse der einheimischen und ausländischen Unternehmen zugeschnitten sind. Sie sind arbeiterfeindlich, weil sie Millionen von Arbeitern aus dem Geltungsbereich jeglicher Arbeitsgesetzgebung ausschließen, weil sie es den Unternehmensleitungen erlauben, Arbeiter einzustellen und zu entlassen, und weil sie das Streik- und Vereinigungsrecht effektiv einschränken. Sie sind noch nicht in Kraft getreten, weil einige Bundesstaaten noch Vorschriften erlassen müssen. Das Wahljahr hat ebenfalls dazu beigetragen, dass diese Gesetze vorerst in der Schwebe gehalten werden, aber die Gefahr besteht weiterhin, da das übergreifende Prinzip für die Anpassung der bestehenden Arbeitsgesetze in den Worten der Regierung "Ease of Doing Business" lautet.

Hier gibt es den kompletten Aufruf