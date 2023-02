Madrid: Tausende protestieren gegen Baumfällungen

Am Montag beteiligten sich Tausende in Lansing, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Michigan an der Protestaktion 'Skip Class, Stand-Up' gegen die zunehmende Waffengewalt in den USA. Die Forderung: Einschränkung des Zugangs zu Waffen. Vor einer Woche hatte ein Mann in der Michigan State University (MSU) drei Studierende erschossen und mindestens fünf weitere verletzt. Die Protestveranstaltung am Montag war bereits die dritte seit dem Anschlag. Anwesend waren auch ein Aktivist der Bewegung "March for Our Lives", die nach dem Massaker von Parkland in Florida entstanden war.