Mehrheit der Angesprochenen will keine Waffenlieferungen an die Ukraine

Eine große Mehrheit der Angesprochenen lehnte die Waffenlieferungen an die Ukraine ab aus Angst um die Eskalierung des Kriegs zu einem Weltkrieg. Nach bürgerlichen Umfragen sind des in MV ca. 60 % der Bevölkerung. Sie sind für den Frieden. Aber kann man was gegen diese kriegerische Entwicklung tun? z.T. heftige Diskussionen gab es um unsere prinzipielle Haltung zu den Querdenkern. Wir warben für die Mitarbeit in der Widerstandsgruppe gegen alle Imperialisten. Hier waren wir uns sehr schnell einig in einem Gespräch mit einem palästinensischen Migranten aus Syrien, der die Unterdrückung durch Assad und die türkischen Angriffe auf die Kurden z.T. direkt mitbekommen hat. Wir konnten einige neue Kontakte gewinnen und einige Spenden einnehmen.