Esslinger Erklärung der IG Metall

Mit den Kapitalisten in einem Boot?

Am 13. Februar veröffentlichte die IG Metall Baden-Württemberg die „Esslinger Erklärung“. Sie bezieht sich auf die massive Arbeitsplatzvernichtung in der Automobilzulieferindustrie. Allein in Esslingen wurden nur beim Zulieferer Eberspächer im letzten Jahr fast 300 Arbeitsplätze vernichtet. Die IG-Metall-Führung reagiert mit der Erklärung auf die Sorge vor weiterer Arbeitsplatzvernichtung. Die Schlussfolgerungen der Erklärung sind allerdings durch und durch vom Co-Management geleitet und führen in die Sackgasse.

Von bs und Kreisleitung Esslingen der MLPD