"Neue Perspektiven der Befreiung der Frau“ auf Persisch

Zaman Masudi, eine Aktivistin der kämpferischen Frauenbewegung, hat dazu wichtige Beiträge geleistet. Sie schreibt uns, "Das war immer schon ein Herzenswunsch des Genossen Arash Ganji. Er hat das Buch auf Persisch übersetzt."

Der Schriftsteller Arash Ganji ist Schriftführer des iranischen Schriftstellerverbands und wurde für seine Übersetzungstätigkeiten vom iranischen Staat 2021 zu elf Jahren Haft verurteilt. Überraschend wurden Arash und 300 weitere Gefangene in den letzten Tagen aus der Haft entlassen. Auch ein Erfolg der internationalen Solidarität und ein Zugeständnis des faschistischen Regimes an die Aufstände.

Zaman Masudi führt zur Bedeutung des Buches weiter aus: "Diese Veröffentlichung des Buches in persischer Sprache erfolgt zeitgleich mit dem aktuellen revolutionären Arbeiter- und Volksaufstand im Iran. Sein Slogan „Frau, Leben, Freiheit“ und die globale Solidarität mit diesem Aufstand hat die Frage der Befreiung der Frau in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Die Herausgabe dieses Buches erfolgt in der Hoffnung, dass die Veröffentlichung ein Schritt in diese Richtung sein wird."

Druckfrisch wurde in dieser Woche in persischer Sprache fertiggestellt: "Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems" von Stefan Engel, Gabi Fechtner und Monika Gärtner-Engel (5 Euro), sowie der Revolutionäre Weg 10 "Einige Grundfragen des Parteiaufbaus" (4 Euro).

Von all dem erwarten wir uns Klarheit und einen Aufschwung der marxistisch-leninistischen und Arbeiterbewegung im persischsprachigem Raum.

Bestellungen unter www.people-to-people.de, oder unter 0201 25915.