Philosophie frühmorgens am Werkstor

Mit Flyer und Buch in der Hand stellen wir „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft“ vor – das neue Buch von Stefan Engel. Wie werden die Kollegen in aller Frühe reagieren? Hochinteressant! Knapp die Hälfte hält kurz an. „Guten Morgen, das ist ein Top-Buch darüber, dass es in den Naturwissenschaften gar nicht so wissenschaftlich zugeht, wie uns immer weisgemacht wird.“