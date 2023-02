Kommt mit der ganzen Familie!

Spendengala für die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz und Hugo -Hauer-Jahresfest

"Kumpel für AUF" lädt ein zur Spendengala und zum Hugo-Hauer-Jahresfest am 25. März 2023 in den Kultursaal der Horster Mitte in Gelsenkirchen.

Kumpel für AUF