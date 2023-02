Argument

Studie zur Rüstungsindustrie wird von dieser bezahlt

In der "Süddeutschen Zeitung" wird ein US-amerikanisches Forschungsinstitut zitiert, das mit dem Anspruch von Wissenschaftlichkeit erklärt: Würde man jetzt zögern und weitere Waffen in die Ukraine erst später liefern, würde das den Krieg in der Ukraine verlängern.

Korrespondenz