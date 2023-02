Spendensammlungen für die Erdbebenopfer

Stuttgart: Porsche-Kollegen spenden 119,68 Euro

An zwei Toren bei Porsche sammelten Mitglieder und Freunde der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International (SI) für die Erdbebenopfer im Grenzgebiet Türkei / Syrien von ca. 50 Kolleginnen und Kollegen 79,68 Euro. Ein Porsche-Kollege, den wir anschließend noch trafen, spendete nochmals 20 Euro, sein Sohn auch nochmal 20 Euro: Summa summarum: 119,68 Euro.

Dazu wurden an die 100 Spendenaufrufe von SI verteilt und die Kollegen wurden gebeten, Mitglied in SI zu werden. Die Solidarität war überwältigend. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen spendeten schon im Werk oder privat. Einige wollten direkt auf das Solikonto von SI spenden, weil sie kein Geld dabei hatten. Es wurde berichtet, dass nach Bekanntwerden des Erdbebens mehrere LKWs gleich am nächsten Tag ins Erdbebengebiet fuhren, um Erste Hilfe zu leisten.

„Aber selbst das, was wir spenden, ist viel zu wenig für diese Katastrophe! Die Menschen, unsere Verwandte und Freunde haben alles verloren: Besitz, Papa, Mama, Kinder, Brüder, Schwestern, Oma und Opa, usw.!" Eine Kollegin konnte ihre Tränen kaum unterdrücken.

"Und dann wird noch bekannt, dass die Bauvorschriften von den Bauunternehmern nicht eingehalten wurden, dass die Behörden in der Türkei sich schmieren ließen, damit sie die Bauvorschriften nicht kontrollieren sollen." "Dabei ist der Bürgermeister oft selbst Bauunternehmer!" „Erdoğan in seinem 1000-Zimmer-Palast ist ja selbst oberster Baukönig!" "Dazu lässt er noch kurdisch / syrische Erdbebengebiete bombardieren. Was sind das für Menschen!"

Unsere Spendenaktion stieß so auf große Zustimmung und Respekt. Internationale Solidarität ist eine große Kraft. Sie schafft Mut und Hilfe, ist Ausdruck eines internationalistischen Bewusstseins, der Brüderlichkeit und der Schwesterlichkeit!

Ulm: Eine gute Aktion der praktischen Solidarität

Türkische und kurdische Migrantenvereine und -organisationen aus der Region Ulm organisierten eine Spendensammlung für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Es gab Börek, Baklava, Apfelkuchen, Brownies, Tee und Kaffee gegen Spende. In der belebten Innenstadt war der Stand immer gut besucht. Eine gute Aktion der praktischen Solidarität!

Die Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International (SI) hat unmittelbar nach dem Erdbeben einen Solidaritäts- und Spendenaufruf veröffentlicht, mit dem schon viele Spenden gesammelt wurden. Die MLPD unterstützt diese Sammlung und verbreitet u.a. den Aufruf von SI. Spendensammlungen für humanitäre Zwecke sind notwendig! Sie werden allerdings ohnehin relativ vielschichtig organisiert. Die MLPD verbindet die Solidarität mit den Angehörigen der Erdbebenopfer und den Überlebenden in ihrer Kleinarbeit weiterhin mit dem Spendensammeln für die Parteiarbeit. Denn erst im Sozialismus werden die Ursachen z.B. für Pfuschbauten im Streben nach Maximalprofit beseitigt

Konto von Solidarität International (SI) e.V.

IBAN DE86 5019 0000 6100 8005 84

Volksbank Frankfurt

Stichwort „Erdbebenhilfe“