Trauer um Beate Kulow

Seit Wochen streikten in den Niederlanden Beschäftigte in den Kommunen, vor allem bei Müllabfuhr und Straßenreinigung, für eine deutliche Lohnerhöhung Lohnerhöhung angesichts der hohen Inflation. Anfang der Woche hatten der Streik in Amsterdam begonnen und die Streiks zeigten in den Städten massive Auswirkungen. In der Nacht zum Mittwoch gab es nun eine Einigung zwischen den Vertretern der Kommunen und der Gewerkschaft FNV und alle laufenden und geplanten Streiks wurden abgesagt. Im Durchschnitt wird der Lohn um 9,1 Prozent erhöht, wobei die unteren Lohngruppen im Schnitt 16,4 Prozent und die höchste Lohngruppe 5,3 Prozent mehr erhält. Jetzt steht noch die Abstimmung unter den Gewerkschaftsmitglieder an.