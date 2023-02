Selenskyj zeichnete diese Einheit, die auch von NATO- und EU-Soldaten ausgebildet werden, „für ihre Tapferkeit auf dem Schlachtfeld“ aus und benannte sie nach der berüchtigten „Edelweiß-Division“ der Wehrmacht Hitler-Deutschlands! Offensichtlich betrachten der ukrainische Präsident und die Streitkräfte der Ukraine diese faschistischen Kriegsverbrecher als Modell und Vorbild, dass durch den Namen geehrt und verewigt werden soll.

Die „Edelweiß-Division“ der Hitler-Wehrmacht ist direkt mit Gräueln der faschistischen Hitler-Truppen in Griechenland verbunden: Am 25. Juli 1943 beging sie ein Massaker in Mousiotitsa Ionnina und ermordete dabei 153 Menschen. Am 16. August 1943 zerstörte die „Edelweiß-Brigade“ Kommeno Arta vollständig und richtete 317 Einwohner hin. „Edelweiß“ war ebenfalls für die Ermordung von 5200 italienischen Soldaten der Division „Acqui“ im September 1943 in Kefalonia und für die Hinrichtung der Offiziere der italienischen Division „Perugia“ in Albanien verantwortlich. Die mörderische Tätigkeit der „Edelweiß-Divison“ in Griechenland wurde mit dem Massaker in Ligiades Ioannina am 1. Oktober 1943 abgeschlossen. Hier wurden 92 der 96 Einwohner ermordet. Die Einheit setzt ihre Verbrechen dann in Jugoslawien fort.

Selenskyj lügt, wenn er behauptet, dass „in der Ukraine keine Rechtsextremisten in den Reihen der Armee aktiv sind“. Offensichtlich hat er das faschistische „Asow“-Regiment und andere Faschisten vergessen, die seit 2014 militärische Gruppen gebildet hatten und von NATO und EU bewaffnet und ausgebildet wurden. Sie alle sind nun anerkannte Teile der ukrainischen Armee.