103 Jahre Rote Ruhrarmee - nichts ist vergessen, niemand ist vergessen!

Treffpunkt ist am Samstag, 4. März, um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz des Friedhofs Horst-Süd, Am Schleusengraben 11.

Vor 102 Jahren kämpfte die Rote Ruhrarmee erfolgreich gegen den Kapp-Putsch und verhinderte die Errichtung einer faschistischen Diktatur.

In ganz Deutschland streikten damals die Arbeiter. 100.000 Bergleute, Stahlarbeiter und auch Frauen schlossen sich im Revier in der Roten Ruhrarmee zusammen. Nachdem die Kapp-Putschisten besiegt waren, verriet die SPD-Regierung die Arbeiter und ließ zu, dass diese von der Reichswehr und den faschistischen Freikorps zu Tausenden ermordet wurden. In unserer Stadt erinnert das Mahnmal auf dem Horster Südfriedhof an die Opfer von 1920.

In diesem Jahr gilt das Gedenken auch dem Protest gegen den Krieg in der Ukraine, der von beiden Seiten ein ungerechter Krieg ist und beendet werden muss! Menschen werden verletzt, getötet, die Zivilbevölkerung terrorisiert und millionenfach in die Flucht getrieben. Der Krieg eskaliert immer mehr und kann jederzeit in einen atomaren Weltkrieg münden.

Vielen Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchenern ist es wichtig, die mutigen Vorkämpfer der Roten Ruhrarmee zu ehren. Alle Gäste sind auf antifaschistischer Grundlage herzlich willkommen.