Aufruf der Internationalen Automobilarbeiterkoordination (ICOG)

8. März: Gemeinsam für die Befreiung der Frau!

„Women and girls of the world! Our time has come!“ (Frauen und Mädchen der Welt! Unsere Zeit ist gekommen!) heißt es in der Schlussresolution der 3. Internationalen Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen, die im September 2022 in Tunis stattgefunden hatte.