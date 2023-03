Alarmierende Zahlen zur Übersterblichkeit

Ab Anfang 2022 überlappten sich dann mehrere Wellen mit Omikron-Virus-Varianten. Die schweren und tödlichen Verläufe wurden jetzt seltener. Gleichzeitig verfestigte sich europa- und weltweit eine höhere Gesamtsterblichkeit - auch in Deutschland. Bedingt durch die Corona-Welle gab es im Dezember 2021 einen Anstieg von 25 Prozent, im Juli 2022 gab es einen weiteren Spike von 11 Prozent durch die extreme Hitze und im November 2022 von +19 Prozent wegen der Welle schwerer Atemwegskrankheiten.

Übersterblichkeit bedeutet sinkende Lebenserwartung:

In zwei Jahren sank diese in Deutschland um 5,7, in den USA um 28,2, in Bulgarien sogar um 43 Monate (also um fast vier Jahre!). Dabei gibt es große Unterschiede, je nach Gesundheitsversorgung, Lebens- und Umweltbedingungen. „Bestimmte Ungleichheiten in der Gesundheit der Bevölkerung sind generell durch Covid verschärft worden... die Schere hat sich folglich weiter geöffnet“ (J.Scholey).

In der kapitalistischen Logik bewirkt diese Übersterblichkeit objektiv eine Dezimierung der „überschüssigen Bevölkerung“, also der Älteren und chronisch Kranken, die besonders gefährdet sind. Das erklärt auch, dass die Rentenkassen 2022 erstmals wieder einen Milliarden-Überschuss hatten.

Die Übersterblichkeit war zunächst eine direkte Folge von Covid-Infektionen - und der jeweiligen Pandemiepolitik. Reaktionäre und faschistische Regierungen, wie die der USA, Brasiliens und Indiens, verharmlosten Covid und sind verantwortlich für die sehr viel höheren Covid-Opfer verantwortlich(siehe auch die Tabelle).

Spätfolgen von Post-Covid, Krisen-Chaos und Sterblichkeit

Inzwischen spielen die Spät-Folgen (Post-Covid) eine entscheidende Rolle für die höhere Sterblichkeit. Das Risiko für Herzinfarkt, Lungenembolie und Schlaganfall steigt nach jedem Kontakt mit dem Spike-Protein erheblich an, aber auch das Risiko für Diabetes, Demenz, Immunstörungen und allgemeine Alterungsprozesse.

Hinzu kommen Auswirkungen des imperialistischen Krisenchaos: die Krise des öffentlichen Gesundheitswesens, wachsende Armut, Arbeitslosigkeit, Hungerkrisen, die globale Flüchtlings- und Umweltkrise - und immer neue Kriegsherde...