24 Stunden, nachdem Hunderte ultrarechter Siedler das palästinensische Huwara in der Westbank überfallen hatte, gab es in verschiedenen israelischen Städten Aktionen dagegen. Die Initiative "Standing Togeher" hatte dazu aufgerufen und gewarnt, diese Siedler setzten das Land in Brand. Laut "Standing Togeher" beteiligten sich rund 1.000 Menschen in Tel Aviv, Jerusalem, Haifa und Beersheba, Die Demonstranten schwenkten palästinensische Fahnen und riefen: "Die Siedler-Regierung bringt für uns alle nichts Gutes". Araber und Juden müssten gemeinsam gegen den Siedler-Terror vorgehen. Die Polizei nahm mehrere Demonstranten, die Straßen blockierten, fest.