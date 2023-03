Belgrad: Protest gegen Korruption

Transportstreiks in Finnland halten an. Am 1. März endete der Streik der Hafenarbeiter und der LKW-Fahrer in Finnland mit einem neuen Tarifvertrag zwischen der Transportarbeitergewerkschaft AKT und dem Unternehmerverband. Das Ergebnis: 6,3 Prozent Lohnerhöhung plus Einmalzahlung von 1.100 Euro, bei 24 Monaten Laufzeit. Gleichzeitig begann der landesweite Streik der Busfahrer für eine Lohnerhöhung entsprechend der Inflationsrate. Diese liegt aktuell bei 8,4 Prozent. Die Eisenbahner, die am 6. März in den Streik treten wollten, könnten nun nach einem Schiedsspruch frühestens am 20. März beginnen.