Ausbreitung des "Jahrhundertgifts" PFAS

Die Abkürzung PFAS steht für „per- und polyfluorierte Chemikalien“, eine Gruppe von mehr als 10.000 künstlich hergestellten Stoffen. PFAS sind wasser-, fett- und schmutzabweisend und werden fast überall eingesetzt: In Regenjacken, Teflon-Pfannen, Kettenfett, Zahnseide, Burgerpapier, Kosmetik oder Handys.

Schwerwiegende Gesundheitsprobleme

An mehr als 1500 Orten lässt sich inzwischen in Deutschland das Jahrhundertgift PFAS nachweisen. Bekannt sind PFAS-Hotspots, wie im badischen Rastatt, wo dekontaminierter Papierschlamm auf Feldern verteilt wurde. Oder über den Düsseldorfer Flughafen, wo bei einem Großbrand PFAS-haltiger Löschschaum in Boden und Grundwasser floss. [1]

Nach heutigem Stand der Forschung gibt es schwerwiegende Gesundheitsprobleme: Krebserkrankungen, Schädigungen des Immunsystems und der Leber, Unfruchtbarkeit, Schwangerschaftskomplikationen, Diabetesrisiko, Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern. "Auch Regen ist gefährlich hoch mit den Schadstoffen belastet. Durch den Wasserkreislauf gelangen die Chemikalien selbst in die entlegensten Regionen der Erde und wurden bereits in der Antarktis und der Tibetanischen Hochebene nachgewiesen.“ [2] Denn wenn PFAS einmal in die Umwelt gelangt, dann bleibt es dort, weil kaum abbaubar.