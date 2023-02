Hauseinsatz in Datteln

"Das ist ja toll, was ihr da macht und nett seid ich auch!", so eine Frau in einem Hochhaus in Datteln, in dem wir vor kurzem einen Hauseinsatz machten. Aber der Beginn dieser "Freundschaft" war erst mal nicht so gut. Als wir im fünften Stock angekommen waren, und gerade mit einem Mann an der Haustüre angeregt über den Krieg in der Ukraine und unsere Haltung dazu diskutierten, kam eben diese Frau und meinte ärgerlich:"Ach ihr seid hier so laut. Das dröhnt durch den ganzen Flur. Das stört mich beim Putzen!"

Korrespondenz aus Recklinghausen