Deutschland: Zwölfter zu warmer Winter in Folge

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt, hatten wir jetzt den zwölften zu warmen Winter in Folge in Deutschland. Aber auch in vielen Teilen Europas waren die vergangenen Winter deutlich zu warm. So fehlt in den Alpen Schnee, während man in Frankreich den nächsten Dürresommer befürchten muss. Nach DWD-Angaben lag beim vergangenen Winter in Deutschland die durchschnittliche Temperatur bei 2,9 Grad. Das ist 2,7 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Wenn man sich vor Augen führt, dass wir bereits in eine globale Umweltkatastrophe eingetreten sind, bei der diverse Kipppunkte nicht mehr reparabel sind, dann sind diese Meldungen höchst alarmierend.