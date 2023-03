Erdbeben in der Türkei und Syrien: „In großer Solidarität mit unseren Menschen“

Seit dem 6. Februar 2023 waren und sind wir als TJA in großer Solidarität mit allen unseren Menschen, insbesondere den Frauen, in einem Geist der Mobilisierung in unseren zehn Städten, die von den beiden Erdbeben im Zentrum des Maraş betroffen sind.

Katastrophen kommen auf der Erdoberfläche häufig vor. Katastrophen sind eine Folge von Kriegen und brutalem Kapitalismus. In diesem Zusammenhang tragen die Staaten angesichts von Katastrophen eine große Verantwortung. Angesichts dieser Katastrophe ist der Staat seiner Verantwortung nicht gerecht geworden und versucht, die Menschen dazu zu bringen, sie als Schicksal hinzunehmen. Die AKP-MHP-Regierung versucht, die berechtigten Reaktionen der von der Katastrophe betroffenen Menschen auf die Verantwortungslosigkeit und Gleichgültigkeit der Regierung zu unterdrücken, indem sie sie als "Provokateure" beschuldigt und versucht, sie mit Gewalt, Drohungen und Zensur zu unterdrücken.

Die Regierung legt nicht nur nicht offen, wofür die seit Jahren von der Bevölkerung erhobenen Erdbebensteuern ausgegeben wurden, sondern lässt die Menschen auch im Stich, indem sie soziale Solidarität verhindert. Während die Regierung ihren Verpflichtungen nicht nachkommt, die sie natürlich erfüllen sollte, verhindert der Druck auch die große soziale Solidarität und Sensibilität, die sich entwickelt hat.

Das Erdbeben hat nicht nur Menschenleben gekostet, sondern auch psychologische, soziologische und wirtschaftliche Zerstörungen angerichtet. Es ist bekannt, dass Frauen, Kinder und gefährdete Gruppen stärker von Katastrophen betroffen sind. Die Variabilität und die Unterschiede in ihren Bewältigungsmechanismen angesichts dieser Situation können dazu führen, dass sie ein tiefes Trauma erleben. Vor allem Frauen können bei Katastrophen körperlicher, sexueller und psychologischer Gewalt und Missbrauch ausgesetzt sein und Sicherheitsprobleme erleben. In der ersten Phase der Katastrophe kann es aufgrund des Schocks zu Frühgeburten und zur Unterernährung von Wöchnerinnen kommen. Kinder, die ihre Angehörigen verloren haben, können ein tiefes Trauma erleben. Bei diesem Erdbeben, das unser ganzes Volk schwer getroffen hat, müssen die Bedürfnisse von Frauen, Kindern, älteren Menschen, Behinderten und allen gefährdeten Gruppen berücksichtigt werden. Es ist sehr wichtig, für die Bereitstellung von Hygienematerialien zu sorgen, um möglichen Epidemien vorzubeugen, und vor allem das Problem der Unterkünfte in Erdbebengebieten zu lösen und den Bedarf an Unterkünften und Waschbecken schnell zu beseitigen.

In diesem Zusammenhang rufen wir als TJA alle Frauenorganisationen, Plattformen, Nichtregierungsorganisationen und Aktivisten auf, Verantwortung zu übernehmen. Wir werden vom ersten Tag an an der Seite unseres Volkes stehen und unsere Solidarität mit den Problemen, mit denen sie konfrontiert sind, weiter ausbauen.