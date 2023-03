Es gehört in die Hand jedes kollegialen Ingenieurs

Die Trennung von Hand- und Kopfarbeit wird bewusst gemacht. Der Kollege in der Montage weiß oft vieles besser. Als ich in der Entwicklung anfing, war das erste, was ich gemacht habe, ein vierwöchentlicher Produktionseinsatz auf dem Gebiet meiner späteren Tätigkeit. Das ist mittlerweile vom Vorstand abgeschafft worden – mit der Begründung, dass das kostet und dass keine Kapazität dafür da sei.

Doch immer mehr entwickelt sich bei meinen Ingenieurskollegen ein gewerkschaftliches Gewissen. Das zeigen Teilnahmen an Streiks und die Mitgliedschaft in der IG Metall deutlich. Doch dies ist nur ein kleiner erster Schritt, um die notwendige Solidarität im Betrieb herzustellen.

Unter diesen Gesichtspunkten finde ich die Verbreitung des Buchs unter den Ingenieuren sehr wichtig. Die Erfahrungen der beruflichen Arbeit, unter dem ständigen Druck, mit Zielvorgaben arbeiten zu müssen, haben den Ursprung in der Profitmaximierung. Wenn um jeden Preis und gegen besseres Wissen etwas entwickelt werden muss, dann gerät die wissenschaftliche Arbeit zur Farce.

Rote Fahne News dokumentiert diese Rezension von der Homepage der Redaktion Revolutionärer Weg. Dort werden regelmäßig Rezensionen, Statements und Briefwechsel aus und über die theoretische Arbeit der MLPD veröffentlicht.

