Forderung: „Regierung, tritt zurück!“ wird immer lauter

Fans des türkischen Fußball-Erstligisten Besiktas haben aus Solidarität mit den Erdbebenopfern Kinderspielzeug auf den Rasen des Stadions geworfen – während des Spiels. Aufnahmen zeigen, wie am Sonntagabend in Spielminute 4.17 unter anderem große Mengen an Plüschtieren auf den Rasen regneten. Es handelte sich bei dieser Zeit um die Uhrzeit, an dem das Erdbeben begonnen hatte. Auf der Anzeigentafel wurden die Namen der vom Beben betroffenen Provinzen eingeblendet.

Bereits am Samstagabend und auch am Sonntagabend hatten Fans der türkischen Erstligaclubs Fenerbahce und Besiktas den Rücktritt der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan gefordert. Tausende von Fans schrien: „Lügen, Lügen, Lügen - Betrug, Betrug, Betrug. Es reicht! Haut endlich ab!“ Außerdem riefen sie: „Regierung, tritt zurück!“. Die Fans der Erstligisten aus Istanbul, besonders die von Besiktas, sind als Antifaschisten bekannt und waren auch aktiv am Gezi-Protest beteiligt.