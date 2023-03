Frauenpower stärkt den Kampf der Borbet-Kollegen in Solingen!

Seit Weihnachten 2022 protestieren die Arbeiter des Felgenherstellers Borbet mit ihren Frauen und Kindern bei Wind und Wetter täglich vor dem Fabriktor gegen die Schließung des Werks in Solingen: Insolvenz in Eigenverwaltung. „Insolvenz, eine Lüge“, sagen sie. Bestätigt durch ein Plakat, auf dem zu lesen ist: „Jahresumsatz von Borbet 2021 = 909 Mio. Euro“. Also, wohl reichlich Profit gemacht!

„Heute ist der 52. Tag!“ sagen sie uns stolz. Mit wehenden IG-Metall-Fahnen und Transparenten stehen sie selbstbewusst vor dem Werk, in dem sie teils Jahrzehnte gearbeitet haben. Immer wieder rufen sie: „Wir wollen unsere Rechte!“ Hupende Zustimmung der vorbeifahrenden Autofahrer.

Hier bei der täglichen Mahnwache, oder besser gesagt Protestaktion, haben sich die meisten Frauen Ende Dezember kennengelernt. Hier beraten sie sich, machen sich gegenseitig Mut, schließen neue Freundschaften. Sie kommen aus verschiedenen Städten, organisieren sich über eine WhatsApp-Gruppe.

Auf unsere Frage, woher sie die Ausdauer nehmen, antwortet eine Frau prompt: „Das ist ein Muss. Wir und auch die Kinder brauchen die Arbeit. Wir wollen nicht in Hartz IV. Wir müssen kämpfen – nicht nur für uns, wir wollen auch anderen Mut machen.“

„Heute wir – morgen ihr!“ skandieren sie und selbst die kleine Tochter hält schon das Mikrofon fest in der Hand. Früh übt sich, wer eine Kämpferin werden will. ...

