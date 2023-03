Kundgebungen für die Freilassung von vier türkischen Antifaschisten

In München begann sie auf dem Max-Joseph-Platz. Während der Kundgebung wurden Lieder von Grup Yorum gespielt und es wurden Flyer verteilt. Außerdem wurden Plakate der antifaschistischen Gefangenen Özgül, Ihsan, Serkan und Hasan aufgestellt. Als Redner der Kundgebung beteiligten sich eine Sprecherin der Kampagne „Weg mit dem Paragraphen 129a/b“, Redner des Volksrats der Suryoye (Aramäer, Anm. d. Red.) in Europa, der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) und Franz Haslbeck vom Anti-Siko-Bündnis. Özgül Emre, İhsan Cibelik, Serkan Küpeli und Hasan Unutan sind auf der Straße und in ihren Wohnungen verhaftet worden. Sie sind in deutschen Gefängnissen inhaftiert. Der deutsche Imperialismus greift Antifaschisten seit Jahren an, um den revolutionären Kampf zu beenden. Das wichtigste Instrument für ihre Angriffe ist der Paragraph 129.

Unsere gemeinsamen Forderungen sind:

Ein Ende der Repression gegen Revolutionäre durch den Paragraphen 129a/b!

Freiheit für Özgül Emre, İhsan Cibelik, Serkan Küpeli, Hasan Unutan und alle antifaschistischen Gefangenen!

In Augsburg fand die Kundgebung auf dem Moritzplatz statt. Hier beteiligten sich insgesamt 25 Personen, darunter Vertreter verschiedener linker Organisationen, wie des Volksrats der Suryoye in Europa, von „Weg mit dem Paragraphen 129a/b“, Offenem Antifa Treffen Augsburg (OAT) und der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) an der Veranstaltung. Als Redner der Kundgebung beteiligten sich eine Sprecherin der Kampagne „Weg mit dem Paragraphen 129a/b“, ein Redner des Volksrats der Suryoye in Europa und das OAT Augsburg. Nach der Kundgebung folgte um 20 Uhr ein Seminar einer Sprecherin der Kampagne „Weg mit dem Paragraphen 129a/b“ im Hans-Beimler-Zentrum. Dort wurde die Geschichte und aktuelle Lage des Paragraphen 129 dargelegt. Am Ende gab es eine Frage- und Diskussionsrunde. Die gesamte Veranstaltung dauerte drei Stunden.