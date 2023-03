Heute vor 90 Jahren fand die letzte Reichstagswahl statt

Zwar wurde die KPD mit 12,3 % noch drittstärkste Partei, aber viele und vor allem die führenden Kommunisten waren längst in „Schutzhaft“ oder mussten untertauchen. Die Errichtung der faschistischen Diktatur war eine Niederlage für die Arbeiterbewegung und alle fortschrittlichen Menschen in Deutschland, mit der auch die Weichen für den späteren Beginn des Zweiten Weltkriegs gestellt wurden. Die Folgen waren unermessliches Leid durch Hunger, bestialische Unterdrückung, Folter an und Mord von Kommunisten, Sozialdemokraten, Juden und Homosexuellen in Gefängnissen und Konzentrationslagern bis hin zur systematischen Vernichtung von Juden und Millionen von Toten durch den Krieg in Europa, Asien und Afrika.

Zwar wiederholt sich die Geschichte nicht eins zu eins, aber angesichts einer weltweiten Tendenz zu Faschismus und Krieg ist es umso wichtiger, dass die entscheidenden Lehren der Geschichte vor allem für die Jugend greifbar werden. Das bedeutet: Gib Antikommunismus, Faschismus, Rassismus und Antisemitismus keine Chance! In den Märzkämpfen 1920 gelang es durch den gemeinsamen bewaffneten Kampf der Arbeiter, vor allem in der roten Ruhrarmee, den faschistischen Kapp-Putsch niederzuschlagen und den ersten Versuch der Errichtung einer faschistischen Diktatur in Deutschland zu verhindern. Diese Einheitsfront kam zu Beginn der 1930er Jahre nicht mehr zustande, vor allem bedingt durch die antikommunistische Hetze der damaligen SPD-Führung – wenn auch begünstigt durch Fehler und Starrheiten der Kommunisten.