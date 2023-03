Internationale Bergarbeiterkoordinierung unterstützt Motto: „We are women, we are strong"

Wir, die Internationale Bergarbeiterkoordinierung, unterstützen das Motto der Weltfrauen „We are women, we are strong". Dieses Leitmotto erkämpften sich die 450 Teilnehmerinnen der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen 2022 in Tunis im Gegenwind einer Welt, deren herrschende Systeme nur noch in Krisen existieren: Wirtschafts- und Finanzkrise, politische Krisen, Umweltkrisen, Ernährungskrisen, Krise der bürgerlichen Flüchtlingspolitik, Krise der Gesundheitsversorgung, Verschuldungskrisen usw.

Wir wollen eine andere Welt erkämpfen und die Vision der internationalen Bergarbeiterkoordinierung verwirklichen, „dass die Schätze des Bodens, des Wassers und der Lüfte denen gehören, die sie durch ihre Arbeit erschließen. Sie sollen eingesetzt werden für ein reiches, würdevolles und gesundes Leben aller Menschen im Einklang mit der Natur – ohne Ausbeutung und Unterdrückung." (Kampfprogramm der internationalen Bergarbeiterkoordinierung)

Lasst uns gemeinsam uns Seite an Seite zusammenschließen und zusammen kämpfen für eine lebenswerte Zukunft für uns, unsere Kinder und die nachfolgenden Generationen, damit die Lebensgrundlage der Menschheit nicht zerstört wird. Die Frauen und wir Bergleute sind in Sorge wegen der drohenden Gefahr eines Dritten Weltkriegs mit dem Einsatz von atomaren Waffen, welches für die Menschheit eine Katastrophe wäre.

Wir Bergarbeiter der Welt arbeiten hart und unter schwierigsten, gefährlichen Bedingungen, auch viele Frauen und Kinder, wie zum Beispiel im handwerklichen Bergbau in Afrika. Bergarbeiter verlieren bei Bergwerksunglücken ihr Leben und riskieren bei der Arbeit ihre Gesundheit. Zurück bleiben oft unversorgte Frauen und Kinder! Frauen im Bergbau prangern sexuelle Übergriffe bei der Arbeit an.

Wir wollen so nicht leben!

Wir wollen nicht in der Barbarei eines Dritten Weltkriegs und einer globalen Umweltkatastrophe untergehen!

Die internationale Bergarbeiterkoordinierung steht für die Gleichberechtigung der Frau, gegen Sexismus, sexuelle Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen, sie steht Seite an Seite mit der internationalen kämpferischen Frauenbewegung für die Befreiung der Frau. Bergarbeiterfrauen und -witwen werden auf der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz vom 31. August bis 3. September 2023 in Thüringen/Deutschland vertreten sein und auch in einem Forum über ihre Arbeits- und Lebensbedingungen sprechen und ihre Forderungen stellen.

Seid dabei und macht mit! Denn nur gemeinsam sind wir stark! Unterstützt aktiv die 3.internationale Bergarbeiterkonferenz. Sie ist ein Zukunftprojekt.

Informationen: www.mindersconference.org

Anmeldung: info@minersconference.org