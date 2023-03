Jede Dosis hochgiftig!

Mit den Positionen des Herrn Maaßen haben Friedrich Merz und Freunde tatsächlich großteils keine besonderen Probleme. Doch der „Trump'sche“ Stil gefährdet das mühsam aufgebaute Trugbild der bürgerlich-konservativen Partei und die Wirkung der kleinbürgerlichen Denkweise. Für die Werteunion ist er als neuer Vorsitzender wie für große Teile der Südthüringer CDU eine "wirklich integre Persönlichkeit".²

Die neuesten Ergüsse dieser ach so integren Persönlichkeit, dieses „noblen“ Verteidigers der Werte des christlichen Abendlandes, haben es in sich:

Laut Maaßen betreiben Politik und Medien einen „eleminatorischen Rassismus gegen Weiße … gegen die einheimischen Deutschen. … Nach grün-roter Rassenlehre sind Weiße eine minderwertige Rasse, weshalb man arabische und afrikanische Männer ins Land hole. ... Die Migrationspolitik sei ein Menschenzuchtprogramm, dessen Ziel eine andere Bevölkerung sei.“³

Die Abschottung Europas, der organisierte Massenmord im Mittelmeer, barbarische Grenzzäune, unwürdige Auffanglager, die eher Gefängnissen ähneln – weiß Gott, was für eine Politik, bei der man "gezielt afrikanische und arabische Männer" ins Land holt. Die rassistischen und faschistischen Hetzjagden auf Migranten wie den Überfall auf ein jüdisches Lokal in Chemnitz leugnete Maaßen einfach weg. Welch Geistes Kind Maaßen ist, verdeutlicht sein Lob für den Youtube-Kanal „Ketzer der Neuzeit“ des Ultrareaktionärs Leonard Jäger: Diese klugen und mutigen jungen Leute sind unsere Zukunft.“⁴

Nach Maaßens Kalkül sind die Opfer die Täter – sind sie unwürdige, minderwertige Fremdkörper. Wer es wagt, seinen Rassismus zu kritisieren, muss selbst Rassist sein – was für eine seltsame Logik. In seiner Selbstherrlichkeit leugnet dieser „hochgebildete“ Jurist selbst grundlegende Erkenntnisse der Biologie: „Es gibt im menschlichen Genom ... kein einziges Gen, welches rassische Unterschiede begründet.“ ⁵

Im Gegenteil „Die moderne Menschheit entstand in einem weiten Gebiet von Europa, Asien und Afrika. Jeglicher gesellschaftlicher Fortschritte vollzog sich in der Geschichte der Menschheit durch die Entwicklung der Produktivkräfte und durch Migration, Austausch, Verkehr, Kommunikation und Durchdringung verschiedener Völker und Kulturen.“⁶

Ja, das Weltbild des Herrn Maaßen mutet schon seltsam an:

„Man will die Welt retten, vergisst dabei aber die eigene Bevölkerung. Im Kern geht es darum, etwa zur Rettung des Klimas die soziale Marktwirtschaft abzuschaffen und durch eine öko-sozialistische Kommandowirtschaft zu ersetzen.“

Wer die Mutter Erde retten will, vergisst also die Bevölkerung? Und was passiert eigentlich mit der Bevölkerung, wenn unsere Mutter Erde zerstört ist? In seinem großen Weitblick übersieht Herr Maaßen wohl, dass die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur inzwischen in ein neues Stadium eingetreten ist: Die globale Umweltkatastrophe hat eingesetzt. Dieses Stadium bedeutet, dass nach und nach unaufhaltsam, unkontrolliert und beschleunigt sämtliche menschlichen Lebensgrundlagen auf der Erde zerstört werden.⁵ So viel zu den Segnungen der kapitalistischen Profitwirtschaft, der Maaßen den Glorienschein der "sozialen Marktwirtschaft" umhängt.

Weit her ist es mit „christlich-demokratischen Zielen und Freiheiten“ des Herrn Maaßen nicht. Grundsätzliche Kritik am Kapitalismus oder gar der Gedanke an die befreite Gesellschaft des echten Sozialismus sind ihm eine einziger Gräuel. Diffamierung und Kriminalisierung aller fortschrittlichen Bestrebungen, das ist seine Leitlinie. Nicht zuletzt hatte er das mit seiner federführenden Rolle bei der Gefährder-Einstufung von Stefan Engel unter Beweis gestellt. Die Unterstützung des Rebellischen Musikfestivals 2018, den Auftritt der Band Grup Yorum, ein Festival für Frieden und Völkerfreundschaft, stufte Herr Maaßen als Unterstützung einer terroristischen Vereinigung ein. ⁷ ⁸

Ist es da nicht längst überfällig, Herrn Maaßen und seine Brüder im Geiste als Gefährder einzustufen und ihnen die Welt aus der Hand zu nehmen?