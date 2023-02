Frankreich

Kämpfe gegen Rentenpläne – zwei Lager stehen sich gegenüber!

An fünf großen Aktionstagen streikten und demonstrierten jeweils bis zu 2,5 Millionen Menschen und mehr in 240 Städten gegen die geplante Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre. Die Volksmassen sind in Bewegung und bieten der Regierung die Stirn. Die Medien berichten ausführlich.

Von der Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste