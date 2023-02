„1 Euro gegen die Regierungspolitik“

Kann ich nur weiterempfehlen: Spendensammlung vorm Tor

Neulich sammelten wir von unserer MLPD-Betriebsaufbaugruppe Spenden vorm Tor an unserem Zielbetrieb. Dazu hatten wir am Tag vorher einen ansprechenden Flyer in DIN A5 verteilt. Überschrift: „1 Euro gegen die Regierungspolitik! Jeder Cent zählt für den aktiven Widerstand gegen den Ukrainekrieg und die Weltkriegsgefahr!“

Korrespondenz aus dem Ruhrgebiet