Kommt zum 1. Weltkongress der antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront

Dass die revolutionäre Weltorganisation ICOR und der ILPS (International League of Peoples' Struggle) Ende 2019 die Initiative für den Aufbau der Internationalen antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront ergriffen haben, war wirklich das Gebot der Stunde. Nach dem Ausstieg des ILPS führen die ICOR und etliche Organisationen die Initiative mit Erfolg weiter. Erst wenn die verschiedenen Kämpfe auf der Welt zusammenkommen, kann daraus eine überlegene Kraft werden. Seitdem sind wir im Aufbau der Einheitsfront vorangekommen.

Jetzt kommt es darauf an, in den einzelnen Ländern für die Einheitsfront zu werben und neue Mitstreiter und Teilnehmer für den 1. Weltkongress am 5. und 6. September zu gewinnen. Zugleich soll die Einheitsfront in der Praxis in den Betriebe und auf der Straße entwickelt werden. Wenn ihr noch nicht Mitglied der Einheitsfront seid, könnt ihr auf dem Formular im Anhang eure Mitgliedschaft erklären. Jede Mitgliedsorganisation kann bis zu drei Delegierte schicken.

Bis zum Weltkongress wollen wir gründlich darüber diskutieren, wie wir den Aufruf und die Regeln der Einheitsfront überarbeiten. Legt zügig eure Delegierten fest und organisiert ihre Anreise.

Unmittelbar vor unserem Kongress findet am selben Ort die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz statt. An ihrem Programm könnt ihr als Beobachter teilnehmen.

