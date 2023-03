Ich möchte meinen Beitrag auf 50 Euro erhöhen

„Beim Lesen des Mitarbeiterbriefs habe ich den Entschluss gefasst, meinen Beitrag (momentan 30 Euro) auf 50 Euro zu erhöhen. Ich finde es einfach gut und wichtig, dass Arbeiterinnen, Arbeiter und die arbeitende Bevölkerung durch das Bestehen des Willi-Dickhut-Museums die Möglichkeit bekommen, mehr über die Rolle der Arbeiterbewegung zu erfahren. In der kapitalistischen Weltanschauung wird ja tagtäglich die Bedeutungslosigkeit der Arbeiterklasse propagiert. Deswegen finde ich es richtig und notwendig, dass es solch eine Einrichtung gibt und dass wir Arbeiterinnen und Arbeiter dafür Werbung machen. Mit revolutionären Grüßen, G. aus Heilbronn.“

Dazu schreibt das Team des Museums: Wir danken G. auch an dieser Stelle herzlich. Andere wollen wir ermuntern, es ihm nachzutun. G. bezieht sich auf den Rundbrief des Willi-Dickhut-Museum zum neuen Jahr 2023, in dem es am Schluss hieß: „Zuletzt noch eine große Bitte: Auch an unserem Museum nagt die Inflation kräftig - vor allem mit steigenden Preise für Nebenkosten. Miete, Nebenkosten, notwendige Anschaffungen sowie auch das Gehalt unserer festen Mitarbeiterin erfordern neue finanzielle Spielräume. Daher freuen wir uns über möglichst viele neue Förder- und Lesemitglieder. Aber auch über eine Erhöhung eures regelmäßigen Förderbeitrags bzw. einmalige Zuwendungen. Diese waren die ganzen letzten Jahre eine wesentliche Stütze zur Finanzierung unserer Arbeit.

Wie ihr wisst, könnt ihr diese Beiträge und Spenden von der Steuer absetzen. Selbstverständlich bekommt ihr zum Jahresanfang eine Bescheinigung über die im Jahr 2022 gespendeten Gelder. Zur Klarstellung: Die Spendenbescheide für Spenden über betterplace werden von betterplace selbst im Februar je für das Vorjahr verschickt.“

Besucht das Willi-Dickhut-Museum! Termine nach Absprache (info@willi-dickhut-museum.de). Werdet Fördermitglieder oder Lesemitglieder in unserer interessanten Bücherei des wissenschaftlichen Sozialismus. Antragsformulare: www.willi-dickhut-museum.de

Hier gibt es mehr Infos zum Willi-Dickhut-Museum