Mit "Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft" voll in die Offensive

Man findet sie unter www.fridaysforfuture.de

Das Rote Fahne Magazin wertet bereits aus, dass die „Enttäuschung über die Ampel-Regierung wächst“: "Die Kritik am umweltpolitischen Offenbarungseid der neuen Regierung wächst gerade auch unter jungen Umweltaktivisten. Bei den Protesten um Lützerath brachten viele zum Ausdruck, dass sie von den Grünen und ihrem 'Verrat' an der Umweltbewegung tief enttäuscht sind. Dazu kommt, dass die Entwicklung der globalen Umweltkatastrophe bedrohlich voranschreitet. Es ist genau richtig, dass auch die FFF-Bewegung den Protest dagegen nun weiter auf die Straße trägt. Die MLPD beteiligt sich aktiv an der Vorbereitung und Durchführung."

Hier der Artikel aus dem Rote-Fahne-Magazin

Anna Schmit vom Jugendverband REBELL erklärt: "Wir werden uns mit Rebellinnen und Rebellen in vielen Städten an den Aktionen zum weltweiten FFF-Aktionstag am 3. März beteiligen! Wir erlebten in den letzten Monaten viele entfaltete Diskussionen. Enttäuschte Hoffnungen in die Grünen und generell in die Ampel-Regierung müssen verarbeitet werden. Alle Illusionen in die Regierungen dieser Welt scheitern - heute stehen wir mitten im Beginn einer globalen Umweltkatastrophe! Wir werden den FFF-Aktionstag im Sinne der Bewusstseinsbildung und des aktiven Widerstands begehen.

Das wird für uns auch die erste große Gelegenheit, die Neuerscheinung der MLPD 'Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaften' vorzustellen. Gerade in der FFF-Bewegung heißt es oft: 'Wir müssen auf die Wissenschaft hören'. Diese bürgerliche Naturwissenschaft ist aber nicht ideologiefrei! In dem Buch ist ein ganzes Kapitel zur bürgerlichen Umweltforschung, die nicht fähig ist, den Ernst der Lage tatsächlich zu erkennen. Dieses Buch gehört in die Hände jedes Umweltkämpfers!"

Auch die Umweltgruppen der MLPD werden sich besonders an die Jugend wenden. Ab 16 Jahren Mitglied werden in der MLPD, die dialektisch-materialistische Methode und den wissenschaftlichen Sozialismus erlernen, um alles zu tun für die Rettung der Menschheit vor einem atomaren Weltkrieg und der globalen Umweltkatastrophe!"