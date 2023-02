Panzer zum Vernichten verkauft

Von der Widerstandsaktion am 24. Februar in Dortmund berichten die Kinder der Kinderorganisation ROTFÜCHSE aus Dortmund: „Wir sind von den Rotfüchsen Dortmund und haben Panzer zum Vernichten – also leckere Süßigkeit - verkauft. Wir haben dabei 91 Euro und 39 Cent eingenommen. Wir haben das Geld für die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz, die in diesem Jahr in Thüringen stattfinden wird, und für die ROTFÜCHSE gesammelt. Es hat nicht jeder sofort immer Geld gespendet, aber ein Rotfuchs hat richtig gesagt, dass es wichtig ist, immer weiter durchzuhalten und weiter die Leute anzusprechen. Es hat auch sehr stark geregnet, wir haben uns nicht abhalten lassen."