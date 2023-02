Kalabrien (Italien)

Reaktionäre Flüchtlingspolititk der EU fordert mindestens 59 Todesopfer

Am gestrigen Sonntag sind nach bisherigen Angaben 59 Flüchtlinge vor der Küste nahe der Stadt Crotone in Süditalien ertrunken. Das Boot war am frühen Sonntagmorgen nicht weit von Crotone in der süditalienischen Region Kalabrien an einem Felsen zerschellt und gesunken.

Von Landesleitung NRW der MLPD